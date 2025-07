Sky, nessun rifiuto del Cholito, il Pisa su Simeone

Giovanni Simeone è in uscita dal Napoli ed è alla ricerca di una nuova esperienza. A lui è interessato da tempo il Pisa, neopromosso in Serie A dopo ben 34 anni; ultimamente alcune voci su un presunto rifiuto dell’attaccante argentino avevano raffreddato la pista. Oggi risulta, secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, che la squadra toscana non ha perso la speranza di convincere e ingaggiare Simeone, sperando poi in un contributo del Napoli per coprire parte dell’ingaggio del Cholito (circa 1,8 milioni a stagione). Nei prossimi giorni ne sapremo di più, il Pisa vuole affidare a Simeone l’attacco della prossima stagione, quella di una difficile permanenza in Serie A.