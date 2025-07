Romano: “Sterling vuole il Napoli! Il punto su Milinkovic Savic…”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato sul suo canale YouTube del mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Su Ndoye continuiamo a raccontarvi di questi contatti con il Bologna, ma primo punto il Bologna ha già rifiutato diverse offerte, secondo punto il Nottingham Forest insiste, quindi il discorso Ndoye resiste ma non è un discorso facile. Al Napoli sono stati offerti tanti esterni nelle ultime settimane, da Jack Grealish diverse settimane fa a Takefusa Kubo, che può lasciare la Real Sociedad e piace molto al Napoli. Ma c’è una questione di caratteristiche e di costi da valutare internamente.

Poi c’è il nome di Raheem Sterling, emerso oggi: si può confermare come giocatore offerto al Napoli. Il Chelsea sta cercando una sistemazione al giocatore che è fuori dai progetti e lascerà i Blues. Sterling a Napoli ci andrebbe molto volentieri, ha dato una apertura totale e possiamo dire anche che il Napoli ha registrato l’interesse del Chelsea nel fare quest’operazione. Il Chelsea insiste per un titolo definitivo o un obbligo di riscatto nelle prossime 48 ore, ma ha intenzione di cederlo. Il Napoli in questo momento ha semplicemente registrato le condizioni dell’operazione, tra stipendio e cartellino. Adesso vedremo le scelte...

I tanti tifosi del Napoli ci chiedono di Vanja Milinkovic-Savic per chi aveva detto delle visite mediche oggi. A noi non risultavano oggi, quindi ci vuole un po’ di pazienza ma è un’operazione che sta arrivando al traguardo. Io credo che già nella giornata di domani si possa arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione: siamo veramente ai dettagli finali. È una questione di pazienza. Per quanto riguarda Cyril Ngonge, oggi ha firmato con il Torino: prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 17 milioni di euro. I granata copriranno lo stipendio del giocatore. Ngonge è già a Torino, ha firmato e ha svolto le visite mediche. L’operazione è chiusa e conclusa”.