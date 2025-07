Milinkovic-Savic ad un passo dal Napoli: questa la durata del contratto e il nuovo stipendio

Milinkovic-Savic è ormai ad un passo dal Napoli. Si attende solo il via libera da Torino per organizzare visite mediche ed arrivo in ritiro. Tuttosport rivela durata e ingaggio del contratto che il portiere dovrebbe firmare con gli azzurri: “In arrivo tra i pali Milinkovic-Savic. Per il portiere è pronto un contratto di quattro anni con opzione per un altro anno e un ingaggio di 1,7 milioni di euro. Passaggio inverso per Ngonge, che approda al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto”.