Secondo quanto riportato da Valter de Maggio a Radio Goal, gli azzurri non seguono solo Milinkovic-Savic per la porta: “Il Napoli potrebbe prendere anche un altro portiere insieme a Milinkovic. Si segue Alessio Cragno, attualmente svincolato. Sulla fascia l’obiettivo numero uno è Ndoye, in alternativa si seguono diversi profili: Zaccagni, Chiesa, Nusa e come ultimo Kevin“.