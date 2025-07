Bomba Radio Marte – Napoli su Sterling: queste le difficoltà della trattativa

Nome nuovo e di grande spessore seguito dal Napoli, è stato rivelato dal giornalista, inviato a Dimaro Gianluca Gifuni. Il giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Marte di un mister X per l’esterno che farebbe impazzire la piazza partenopea: “E’ un nome non ancora fatto. E’ il mister X che arriva dalla Premier e dalla Nazionale inglese. Si tratta di Sterling, giocatore che piace molto a Conte e di grande caratura. Nelle ultime ore abbiamo captato che si sta lavorando su questo profilo, anche se ingaggiarlo resta difficile. Il calciatore è di proprietà del Chelsea e percepisce uno stipendio molto elevato, che dovrebbe essere pagato in gran parte dagli inglesi. Sarebbe un grande colpo, ai livelli di Lookman se non superiore”.