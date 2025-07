UFFICIALE – Lindstrom è un nuovo calciatore del Wolfsburg, il comunicato

Jesper Lindstrom ha lasciato Napoli per ritornare in Bundesliga al Wolfsburg, in prestito oneroso a 1,5 milioni col diritto di riscatto fissato 16 più 2 di bonus. Di seguito il comunicato del Wolfsburg:

“Jesper ha esperienza in Bundesliga e a livello internazionale. Con lui, acquisiamo un giocatore dinamico e molto flessibile, in grado di ricoprire quasi qualsiasi ruolo a centrocampo. Siamo lieti che faccia già parte del nostro gruppo e che collaborerà con la squadra durante il ritiro”, ha dichiarato il direttore sportivo Sebastian Schindzielorz. In Bundesliga, Lindström ha contribuito con dodici gol e nove assist in 57 partite ufficiali con l’Eintracht Francoforte. In Coppa di Germania, ha segnato due punti (un gol e un assist) in cinque partite. Ha anche vinto l’Europa League con il club dell’Assia nel 2022“.