Repubblica – ” La cessione di Osimhen sblocca i prossimi colpi del Napoli, la situazione “

L’edizione odierna de la Repubblica scrive dei prossimi colpi di mercato del Napoli in arrivo, dopo lo sblocco della cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, che frutterà più di 80 milioni nelle casse azzurre. Un gran bel gruzzoletto per completare la rosa in tutti i reparti: terzino, portiere, centrocampista e un altro attaccante esterno. Di seguito un estratto dell’articolo:

Non sono le vittorie nelle amichevoli estive l’obiettivo primario di Conte e dei giocatori, durante la prima fase del ritiro. Work in progress pure sul mercato, con tanti giocatori in uscita (Lindstrom, Folorunsho, Cheddira e Simeone, non utilizzato ieri) e l’attesa per l’arrivo di Juanlu, Milinkovic-Savic e un attaccante esterno. In settimana De Laurentiis incasserà i soldi per la cessione di Osimhen al Galatasaray e darà il via libera ai prossimi colpi”, riporta il quotidiano.