Da Torino – ” Milinkovic al Napoli e Ngonge al Torino è questione di ore, ecco le cifre “

Sull’edizione odierna torinese del quotidiano La Repubblica, sono stati svelati i dettagli della trattativa tra Napoli e Torino per Vanja Milinkovic-Savic e Cyril Ngonge. Ecco un estratto dell’articolo:

“La tavola è apparecchiata, per dare il via al domino basta che arrivi il fischio da Milano atteso proprio in queste ore. Il club granata prende Cyril Ngonge, probabilmente con la solita formula del prestito con diritto di riscatto (o giù di lì), cede Milinkovic al Napoli a titolo definitivo e lo sostituisce con Franco Israel, in arrivo dalle retrovie dello Sporting Lisbona. E così Urbano Cairo, ineffabile anche stavolta, incassa una ventina di milioni (che si aggiungono ai venticinque mal contati riscossi per capitan Ricci) e ne spende quattro per il portiere, la metà dei quali confluiscono nelle casse della Juve in virtù dell’accordo concluso un paio di anni fa dai bianconeri con il club portoghese.”