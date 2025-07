Cds – ” Per l’esterno Manna monitora diversi nomi, uno è un big della Premier “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, che è alla ricerca di un altro esterno d’attacco per rinforzare il reparto offensivo. Grealish, Ndoye, Chiesa e Zaccagni: questi sono i profili osservati da il ds Manna. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Estremamente complicato Zaccagni, se non addirittura impossibile per il blocco del mercato della Lazio e tutte le logiche conseguenze: ma è un profilo molto gradito. Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall’Ara. Piace molto ma il Bologna continua a sparare alto. Ecco perché il Napoli riflette sul nome dell’eventuale alternativa e le opzioni come detto non mancano. Il Napoli, intanto, ha rilanciato per convincere i rossoblù. “