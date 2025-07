Fabrizio Romano, ha rivelato le ultime sull’affare Napoli-Torino per Milnkovic-Savic e Ngonge: “Le due società sono in ottimi rapporti, stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione Ngonge. Il giocatore è pronto a raggiungere Torino per firme e visite mediche. Manca poco anche per Milinkovic-Savic, il portiere ha un accordo da tempo con gli azzurri e attende quello tra i club. Il Napoli e Conte vogliono un portiere di livello e il via libera è per l’estremo difensore granata è vicino”.