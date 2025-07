Quale futuro per Vergara? Su di lui c’è forte l’interesse di di club di A

Il Napoli in ritiro sta valutando alcuni suoi giovani interessanti e capire quale potrebbe essere la soluzione migliore per entrambi. E’ il caso di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 appena rientrato dal prestito alla Reggiana. Con la maglia amaranto ha collezionato 5 gol e 5 assist nella passata stagione, attirando su di se gli occhi di tutta la Serie B e alcuni club di A. Secondo quanto riportato da Tmw, il ds del Lecce Pantaleo Corvino lo ha messo nel mirino, vorrebbe regalare al suo tecnico un jolly che possa spaziare in tutte le zone del centrocampo. Sul calciatore c’è forte anche la neopromossa Cremonese, interessata anche a Walid Cheddira. Nei prossimi giorni si capirà se Vergara resterà nell’organico di Conte come sesto centrocampista o verrà mandato nuovamente in prestito per farsi le ossa in Serie A.