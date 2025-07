Non solo mercato in entrata – Vicini due rinnovi e due cessioni: i dettagli

Il Napoli è molto attivo sul mercato, già cinque acquisti prima del ritiro e altri due molto vicini (Juanlu e Milinkovic-Savic), che a breve dovrebbero diventare azzurri. I Campioni d’Italia sono scatenati in questa sessione e oltre al mercato in entrata, si lavora anche a quello in uscita e ai rinnovi. Come riporta Tuttosport, sono in dirittura d’arrivo i rinnovi di Politano e Anguissa fino al 2028. Entrambi grandi protagonisti dei due Scudetti, hanno scelto di proseguire la loro avventura in azzurro. Il camerunese sembrava deciso a partire a fine campionato, ma la grande crescita e ambizione della società lo hanno convinto a restare. In uscita Ngonge direzione Torino e Lindstrom, ad un passo dal Wolfsburg.