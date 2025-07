Ndoye costa troppo – Due le alternative al momento: uno gioca in serie A

La pista Ndoye resta molto complicata per il Napoli, il Bologna continua a chiedere più di 40 milioni di euro per lasciarlo partire e non accetta contropartite. Come riporta Tmw, negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Nusa, esterno classe 2005 in forza al Lipsia. Piace molto al ds Manna e ha una valutazione di 35 milioni. Se si dovesse puntate su un profilo più esperto, il preferito è Zaccagni della Lazio, ma i biancocelesti difficilmente lasceranno partite i propri big non potendoli sostituire.