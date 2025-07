Cheddira via dal Napoli, ma vorrebbe restare in Italia: ci pensa una squadra neopromossa

Diversi calciatori sono stati esclusi dal ritiro di Dimaro perchè non rientrano nei piani di Antonio Conte. Tra questi c’è Walid Cheddira, attaccante classe 98, appena rientrato dal prestito dall’Espanyol. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore sarebbe quella di restare in Italia e giocarsi le sua chances in Serie A. Su di lui in questo momento c’è la neo promessa Cremonese, meta gradita da Cheddira. Al momento non c’è ancora nulla di concreto, ma nei prossimi giorni sono attese novità importanti sul suo futuro.