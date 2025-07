Venerato: è fatta per altri 3 acquisti

Nel consueto appuntamento della Domenica Sportiva Estate, il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato ha fatto il punto sull’evolversi del mercato della SSC Napoli.

Sono imminenti gli acquisti del difensore Juanlu Sanchez con il Siviglia che si accontenterà di una cifra tra i 15 e i 17 milioni; prossima fumata bianca anche per il portiere che si giocherà la maglia con Meret: discorso avviato con il Torino per il passaggio in maglia azzurra di Milinkovic-Savic, con i granata che hanno già scelto e bloccato Franco Israel uruguaiano dello Sporting Lisbona, preferito all’italiano Falcone.

Infine, novità anche per la Primavera che si rinforza con Samuel Diè, giovane attaccante prelevato dai francesi del Lens.

Procede quindi spedito il completamento dell’organico azzurro. Mancherebbero quindi soltanto un centrocampista ed un esterno d’attacco.