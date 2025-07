Per il centrocampista si guarda anche in casa Juve

Mai come quest’anno la SSC Napoli si sta muovendo sul mercato in modo veloce ed efficace; già dal primo giorno di ritiro a Dimaro sono state riempite gran parte delle caselle mancanti.

A breve dovrebbe essere la volta del portiere e dell’esterno basso di destra. Tra le principali esigenze resta ancora scoperta quella del centrocampista necessario per completare la batteria dei 6 giocatori per il reparto. Infatti, ad oggi, Frank Anguissa non ha una alternativa, cosa da sistemare visto che, tra l’altro, il giocatore dovrà partecipare alla Coppa d’Africa prevista tra dicembre e gennaio prossimi.

Ragion per cui la società è alla ricerca di un interprete nel ruolo; in verità finora non si sono fatti troppi nomi, quello più gettonato è stato Musah del Milan ma la trattativa si è arenata per l’eccessiva valutazione – circa 25 milioni – data dalla società rossonera.

Altro calciatore seguito, come riportato dal giornalista Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva Estate di ieri sera, è quello di Fabio Miretti. Il 21enne è di proprietà della Juventus che, dopo averlo prestato al Genoa nella scorsa stagione, sembra intenzionata a cederlo. Gli azzurri hanno manifestato il proprio interesse a Bianchini, agente del ragazzo. Tutta da costruire l’eventuale trattativa con la squadra che ne detiene il cartellino; l’impressione è che possano bastare una quindicina di milioni.