Ndoye ieri in amichevole: “Ho finito qua”

Non deve essere semplice il momento per Ndoye, al centro – ormai da settimane – di varie trattative di mercato. L’esterno svizzero evidentemente non è molto tranquillo, nonostante le parole di ieri in conferenza del suo allenatore Italiano, che lo definiva sereno e concentrato. Lo testimonia – come dettaglia l’edizione bolognese del quotidiano Repubblica di oggi – l’episodio di ieri sera in amichevole con la Virtus Verona. Dopo una manciata di secondi l’attaccante ha subìto un duro fallo che ha fatto temere il peggio; invece, il calciatore ha lasciato immediatamente il campo senza chiedere la sostituzione e pronunciando le parole catturate dalle telecamere: “Ho finito qua”. Può sembrare l’annuncio di un imminente addio con il ragazzo che sa bene di essere fortemente seguito dal Napoli e, parallelamente, ha mostrato gradimento all’offerta giunta dalla Premier League, a firma Nottingham Forest. Resta tutto nelle mani della società, con il Bologna ancorato alla eccessiva richiesta di 50 milioni.