Moretto: ecco le alternative a Ndoye

Da troppo tempo si parla del passaggio dell’esterno svizzero Ndoye dal Bologna al Napoli e non è un buon segno. Negli ultimi giorni la società rossoblù sembra ulteriormente irrigidita sul costo che applica cartellino del giocatore, mentre resta concreta la possibilità del trasferimento in Premier, al Nottingham.

La società azzurra ha bisogno di un altro attaccante di fascia e, per non farsi trovare impreparata, sta giustamente valutando anche altri profili. Aggiornamenti arrivano dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha parlato attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Il Napoli starebbe valutando altri due profili. Il primo è il venticinquenne brasiliano Samuel Lino, mancino dell’Atletico di Madrid, valutato tra i 20 e i 25 milioni e che sarebbe stato proposto al club partenopeo. Il secondo è il ventiquattrenne giapponese, Takefusa Kubo, esterno destro ad oggi in forza alla Real Sociedad.

Manna, di concerto con Conte, sta valutando se provare ad affondare il colpo o se dedicarsi ad altre opzioni.