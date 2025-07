Il Napoli vuole Ndoye, da Bologna: “Nuova offerta, possibile contropartita”

Il Napoli non si è ancora fermato sul mercato. Dopo gli acquisti di Marianucci, De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema, gli azzurri hanno ancora un obiettivo chiaro: Dan Ndoye. Come riportato da La Repubblica di Bologna, la società partenopea non ha ancora mollato la pista per lo svizzero nonostante le distanze con il club emiliano. Dopo i vari tira e molla, ora il Napoli sembra voler inserire anche un suo giocatore come contropartita nella trattativa. Queste le parole del noto quotidiano:

“I riflettori ora sono tutti puntati su Ndoye, per il quale il Napoli ieri ha rilanciato con un’offerta da 32 milioni più il cartellino del terzino destro Zanoli (ma la cifra è considerata ancora troppo bassa).