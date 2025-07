Tuttosport – Situazione esuberi in casa Napoli, da Cajuste a Lindstrom

Sono uscite delle novità importanti riguardo la situazione esuberi in casa Napoli. Secondo il quotidiano sportivo Tuttosport, ci sono tre squadre su Cajuste, tra cui due di Premier League, ovvero il Burnley e il Crystal Palace: occhio però al Besiktas che non molla per il centrocampista svedese. Probabile partenza anche per Walid Cheddira che potrebbe comunque giocare in Serie A visto l’interesse della Cremonese, ma c’è anche il Paok su di lui. Anche Lindstrom ha le valigie in mano ed è nel mirino di alcuni club tedeschi. Nessuno di questi giocatori è stato convocato per il ritiro a Dimaro dal allenatore del Napoli, Antonio Conte.