Romano: “Il Napoli ha preferito Ndoye a Grealish, si continua a trattare”

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della situazione Ndoye-Napoli nel suo ultimo video su YouTube. Ecco le sue parole riguardo la trattativa: “Il Napoli continua a lavorare sull’esterno perché in queste ore il discorso di Dan Ndoye con il Bologna continua a livello di contatti. Ndoye l’accordo del Napoli ce l’ha da giugno, ha tante offerte dall’estero (Germania, Inghilterra) ma sta dando priorità al Napoli, vorrebbe questo tipo di trasferimento, ma non siamo ancora vicini al traguardo. Il Napoli continua a contattare il Bologna, ma al momento le offerte non soddisfano la proprietà del Bologna, il discorso è ancora bloccato in questo momento tra i due club. Il Napoli sta continuando a spingere, nonostante vengano offerti tanti esterni perché, si, il Napoli ha preso Noa Lang ma ne vuole un altro. Per esempio, un nome che era circolato a giugno è quello di Jack Grealish, che resta un giocatore fuori dai piani del Manchester City e deve trovare una sistemazione. I suoi agenti sono gli stessi che hanno fatto un’operazione anche con Billy Gilmour un anno fa. Grealish è stato proposto come opportunità al Napoli per questa finestra di mercato, ma è un giocatore che da quanto mi risulta, in questo momento, non scalda, non è considerato una priorità dal Napoli. Per Ndoye si continua a parlare, il Napoli vuole inserire anche una contropartita: il Bologna in questo momento non ha ancora dato un via libera, non siamo ancora in quel tipo di fase della trattativa, il Napoli continua a lavorarci“.