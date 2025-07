Repubblica – Insigne disposto ad aspettare fino a gennaio per andare alla Lazio

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, Lorenzo Insigne sembra intenzionato ad andare alla Lazio per tornare a giocare sotto la guida di Maurizio Sarri, che lo ha allenato al Napoli dal 2015 al 2018. Tuttavia, il club biancoceleste non può fare mercato quest’estate visti i mancati parametri economici UEFA: nonostante ciò, però, l’ex capitano del Napoli è disposto ad aspettare fino a gennaio pur di raggiungere l’allenatore nato a Napoli e sarebbe pronto ad accettare un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione.