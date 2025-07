Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, l’ex ala sinistra del Napoli (adesso al Milan) Noah Okafor è nel mirino del Bologna in caso di partenza di Dan Ndoye, destinazione Napoli. Okafor passò al club Partenopeo in prestito nell’ultimo mercato di gennaio come sostituto di Kvaratskhelia, ma ha giocato poco. Adesso è tornato al Milan, ma è molto probabile che lascerà il club rossonero quest’estate.