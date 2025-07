Di Marzio: “Il Napoli ci riprova per Ndoye inserendo una contropartita, la situazione”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sui suoi profili social, il Napoli insiste per prelevare dal Bologna anche Ndoye. Ecco cosa scrive:

“Lang, Lucca e Beukema sono solo gli ultimi grandi acquisti di questa sessione estiva di calciomercato, ma il Napoli non si ferma. Oltre al capitolo portiere, dove continuano i contatti con il Torino per Milinkovic-Savic, i campioni d’Italia insistono per Ndoye. Gli azzurri insistono per l’esterno svizzero del Bologna, e la nuova idea è quella di offrire soldi e Zanoli come contropartita”.