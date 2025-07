Sky, Marchetti: “Non credo ci sarà una percentuale sulla futura rivendita di Osimhen. I punti importanti sono questi”

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ai microfoni di Radio Marte smentisce la possibilità di inserire una percentuale sulla futura rivendita di Osimhen: “Non credo venga inserita. La trattativa è stata fatta sulla base dei 75 milioni della clausola e in essa non c’erano riferimenti su una futura rivendita. E’ difficile pensare che la valutazione di un giocatore venduto per 75 milioni cresca, considerando l’età varrà sempre meno. Al Napoli non importa dove vada Osimhen, chiede tre cose: pagamento in due anni, clausola anti Italia e garanzie bancarie. Quest’ultima, intesa come fideiussione bancaria, non può essere messa in discussione ed è il vero nodo della trattativa. Se tutto verrà concordato entro venerdì l’operazione verrà chiusa”.