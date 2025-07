Cyril Ngonge è ad un passo dal Torino. Come riporta Fabrizio Romano su X, l’accordo è stato trovato per un 1 milione di euro per il prestito e 11 milioni per il diritto di riscatto. Il calciatore ha già detto si al Torino. I club restano in contatto per Milinkovic-Savic, in un affare slegato da Ngonge.