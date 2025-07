Napoli ad un passo da Milinkovic-Savic. Dopo diverse settimane di trattativa, finalmente i due club sono vicini all’accordo. Lo riporta Fabrizio Romano su X: “Il Napoli è ormai vicino a concludere l’accordo per Vanja Milinković-Savić dal Torino, dopo l’accordo verbale raggiunto per Ngonge. Milinković-Savić ha accettato la proposta del Napoli a giugno e l’accordo tra i due club è ora in fase finale“.