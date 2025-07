Rai, Venerato: “Arriveranno Juanlu e Savic! Sarà guerra per Ndoye, su Chiesa e Grealish…”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, ha parlato delle ultime trattative di mercato del Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Sono molto ottimista, sono convinto che il Napoli prenderà anche Juanlu e Milinkovic-Savic. Per Ndoye sarà guerra, da Bologna chiedono 45-50 milioni ma non vorrebbero venderlo, lo dicevano anche di Beukema. Bisognerà vedere se il calciatore sarà pronto a scontrarsi con il club come il difensore, ma ad oggi non è così. Non c’è niente su Grealish. Chiesa potrebbe essere un’idea last minute qualora saltassero Ndoye e altri, c’è già un discorso aperto con il suo agente Ramadani”.