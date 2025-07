Napoli e Ndoye hanno trovato un accordo sull’ingaggio per circa 3 milioni di euro a stagione. Come riporta Il Resto del Carlino, ora c’è da trovare l’accordo col Bologna, che chiede 45 milioni di euro. Il calciatore non andrà allo scontro con la società e ha invitato gli azzurri a trattare con i rossoblu. Il Bologna sta iniziando a guardarsi attorno, piace l’argentino Zeballos del Boca e Laurientè del Sassuolo, reduce da una grande stagione in Serie B.