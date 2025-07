Osimhen e il Galatasaray sono più vicini. Come riporta Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i club stanno trattando per arrivare ad un accordo definitivo. Si è trovata la prima quadra su un punto importante: ci sarà una clausola anti Italia per i prossimi 2 anni. Il Napoli ne chiedeva 3 ma alla fine si è giunti ad un accordo per 2, come chiedevano i turchi. Ora c’è da mettersi d’accordo sulla percentuale di rivendita e sul numero di rate per saldare l’affare