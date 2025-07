Sky – Osimhen, non solo Galatasaray. Ritorna un club arabo su di lui, il punto

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, il futuro di Osimhen potrebbe avere una sterzata decisiva. Ecco cosa racconta:

“Il club allenato da Simone Inzaghi è pronto ad intervenire e prenderlo, forte della consapevolezza d’avere le risorse economiche per pagare 75 milioni di euro in due rate: Napoli già avvisato, gli azzurri gradirebbero un passaggio di Victor in Arabia perché i sauditi non avrebbero problemi a rispettare le tranche indicate da Aurelio De Laurentiis, con tanto di garanzie. Osimhen ha sempre detto di no, ha espresso la chiara volontà di restare nel calcio europeo e di non muoversi dal Galatasaray, dove è considerato un giocatore di altissimo livello. L’Al-Hilal è pronto a tornare in corsa e subentrare se il Galatasaray non chiuderà entro sabato. Gli arabi sono convinti di poter far cambiare idea a Victor come avvenuto con Theo Hernandez: anche il francese rifiutava il trasferimento, ma la strategia dell’attesa ha premiato, con l’ex Milan che ha accettato quando ha capito che altre squadre non avrebbero potuto pagare il suo cartellino”.