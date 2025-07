Fabrizio Romano ha rivelato su X gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Lorenzo Lucca: “Il Napoli è in fase avanzata di trattativa con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Si intuisce che si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto per un importo superiore ai 30 milioni di euro, che può raggiungere i 35 milioni fissi. Sono ancora in fase di definizione gli ultimi dettagli sulla struttura delle maggiorazioni. Lucca ha già detto sì al Napoli a giugno”.