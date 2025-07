Politano e il Napoli insieme fino al 2028: vicino il rinnovo per l’esterno azzurro

Politano e il Napoli è un amore destinato a durare ancora a lungo. Come riporta Tuttosport, l’esterno azzurro è vicino al rinnovo fino al 2028. Inamovibile nell’11 di Conte per spirito di sacrificio, è diventato un idolo dei tifosi che gli riconoscono grande attaccamento alla maglia e alla piazza. Quest’anno ha dimostrato di poter giocare ovunque sulla fascia, nell’emergenza che ha colpito il Napoli, il mister lo ha schierato anche da esterno basso. Ha sposato pienamente la causa azzurra e questo rinnovo rappresenta una scelta di vita visto che avrà 35 anni nel 2028. Presto le parti si aggiorneranno per mettere nero su bianco, ma la volontà del giocatore è ormai chiara: vuole chiudere la carriera al Napoli.