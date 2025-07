Ngonge-Torino ci siamo: cosa manca per chiudere

Cyril Ngonge è ad un passo dal Torino. Come riporta Tuttosport l’accordo è stato trovato per 8 milioni: 1 di prestito oneroso e 7 per il diritto di riscatto. Il calciatore ha voluto fortemente i granata per riabbracciare il suo ex tecnico ai tempi del Verona, Baroni. Prima del via libera definitivo c’è da definire i termini del riscatto. Il Napoli voleva inizialmente inserire un obbligo legato al primo punto del Torino dal mese di febbraio o alla salvezza, condizioni non gradite dal club di Cairo. E’ probabile che il riscatto sarà legato alle presenze stagioni di Ngonge in campionato.