L’Equipe rivela: “Il PSG cerca un 9, si riapre la pista Osimhen”

L’Equipe lancia una nuova indiscrezione: il PSG è tornato alla carica per Osimhen. Secondo il giornale francese, i parigini cercano una punta da inserire nello scacchiere tattico di Luis Enrique e il nome del nigeriano è sempre stato uno dei preferiti. Al momento il Galatasaray resta in vantaggio, ma l’inserimento del PSG non è sottovalutare. Nel mirino dei Campioni d’Europa non c’è solo Osimhen, ancora vivi i contatti con Rafael Leao, difficile però che il Milan si privi del suo giocatore migliore dopo l’addio di Theo Hernandez.