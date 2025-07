Venerato: “Per Beukema è fatta, un altro calciatore in arrivo”

Aggiornamenti sul mercato azzurro nel consueto appuntamento de “La Domenica Sportiva Estate“, andata in onda ieri in tarda serata.

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato ha riportato quanto segue: “Acquisto definito per il difensore del Bologna Beukema per 30 milioni più 3 di bonus. Il giocatore sosterrà mercoledì le visite mediche e, subito dopo, sarà aggregato alla squadra per il ritiro“.

Sul fronte attaccanti, l’aggiornamento riguarda Lucca: Il centravanti dell’Udinese è stato scelto da Antonio Conte come alternativa ideale a Romelu Lukaku. Il costo dell’operazione dovrebbe essere di 30 milioni più 5 di bonus. Al ragazzo contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione“.