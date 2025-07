Dopo Beukema e Lang si prova a chiudere altre due trattative

Dopo aver praticamente concluso per gli acquisti degli olandesi Noa Lang e Sam Beukema, il Napoli vuole quanto prima portare a termine le altre trattative in corso. L’obiettivo del ds Manna è quello di mettere a disposizione di Conte la maggior parte dei rinforzi già dal ritiro di Dimaro.

In merito ha riferito ieri nel corso de “La Domenica Sportiva Estate” Ciro Venerato. Secondo l’esperto di mercato in settimana sono previsti due appuntamenti importanti: con il Siviglia per Juanlu Sanchez e con il Torino per il portiere Vanja Milinkovic-Savic.

Da tempo sta andando avanti la trattativa con il Siviglia, adesso gli azzurri hanno fretta di chiudere.

Il Torino per il portiere chiede l’intera clausola rescissoria da circa 19 milioni; il club azzurro sembra deciso ad affondare il colpo, dopo aver sondato altri profili e consapevole della richiesta di Conte, che vuole un secondo di valore e affidabilità.

Sul fronte degli esuberi sempre secondo Venerato è quasi fatta per Cyril Ngonge al Torino (affare slegato dalla trattativa per il portiere granata).