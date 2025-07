Tmw: Beukema saluta tutti e lascia il ritiro, cessione imminente! 

Come riportato sul proprio sito da Tmw, oggi c’è stato un ulteriore passo in avanti nella ormai lunga trattativa per l’acquisto del calciatore olandese Sam Beukema da parte del Napoli.

Beukema si è infatti presentato al primo giorno di ritiro del Bologna, che si è riunito agli ordini di mister Italiano, ma non si è allenato; ha invece salutato tutti i compagni e lasciato il ritiro.

La notizia avvicina ancora di più il giocatore alla maglia azzurra; stamattina dovrebbe essere avvenuto anche il consueto scambio dei documenti tra le due società.

Pare, quindi, ormai vicina la chiusura dell’affare, con il difensore centrale che dopo due anni lascia i colori rossoblù, per indossare quello azzurro del Napoli.

L’affare si concluderà sulla base di 30 milioni + vari e facili da raggiungere bonus. Il giocatore già martedì potrebbe svolgere le visite mediche, in modo da essere a disposizione di mister Conte dal primo giorno di ritiro.