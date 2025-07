Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Antonio Conte i rinforzi necessari a confermarsi ai vertici del campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Le novità del 13/07/2025 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA

SPESA TOTALE: 10 milioni di euro

IN USCITA





INCASSO TOTALE: 24 milioni di euro

Di seguito le notizie del 13/07/25

14:15: Fabrizio Romano – HERE WE GO per Sam Beukema al Napoli – un nuovo difensore si aggiunge alla rosa di Antonio Conte.