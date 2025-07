Napoli, Darwin Núñez resta un sogno: il Liverpool chiede 60 milioni

Il Napoli accelera sul mercato e punta deciso su Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, classe 2000, è in cima alla lista dei desideri del club partenopeo per rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la svolta nella trattativa sarebbe arrivata venerdì scorso, quando ci sono stati contatti ravvicinati tra la dirigenza azzurra, l’entourage del calciatore e la società friulana per trovare un’intesa sulla valutazione del cartellino. Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 35 milioni di euro, inclusi i bonus, per assicurarsi le prestazioni del centravanti.

Mentre si lavora alla possibile cessione di Victor Osimhen, il club guidato da Aurelio De Laurentiis tiene aperto anche un canale con il Liverpool per Darwin Nunez, profilo molto apprezzato da Antonio Conte. Tuttavia, i 60 milioni richiesti dai Reds rappresentano un ostacolo importante, e l’ultimo incontro tra il ds Giovanni Manna e l’agente Fali Ramadani non ha portato a passi avanti significativi.

In questo scenario, Lucca è ora in pole. Oltre a una valutazione più accessibile, il Napoli può contare su ottimi rapporti con la famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese, e su un canale preferenziale che potrebbe facilitare l’intesa. Restano alla finestra anche Milan e Atalanta, ma ora tocca al club partenopeo decidere se affondare il colpo.

Il calciomercato azzurro entra nel vivo, con l’obiettivo chiaro di regalare a Conte un attaccante giovane, forte fisicamente e funzionale al suo sistema di gioco.