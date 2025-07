Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il trasferimento di Cajuste al Besiktas sembra destinato a saltare con il centrocampista svedese che ha dichiarato di voler giocare in Premier League dopo l’esperienza in prestito all’Ipswich Town, rifiutando il club turco. Su di lui ci sono Burnley e Crystal Palace: il Napoli potrebbe guadagnare 8-9 milioni di euro dall’operazione.