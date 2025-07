Come riportato dal giornalista ed espero di mercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Cagliari potrebbe chiudere per l’acquisto di Michael Folorunsho martedì. Il centrocampista classe 98, ha passato la seconda metà della passata stagione in prestito alla Fiorentina dopo aver trovato poco spazio con Conte: tuttavia, non è stato riscattato dal club viola. Ecco il tweet riportato del giornalista:

Il @CagliariCalcio può chiudere sia Sebastiano Esposito che Folorunsho nella giornata di martedì. Su Esposito resiste anche l'interesse della @acffiorentina, ma i rossoblú sono avanti — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2025