Folorunsho in uscita, il Cagliari ci pensa. Contatti avviati ma c’è distanza

Michael Folorunsho è in uscita: il centrocampista, dopo il prestito alla Fiorentina per la passata stagione, sta cercando una nuova sistemazione per il prossimo anno. L’italiano non rientra infatti nei piani di Conte, che è già fornito a sufficienza a centrocampo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ad avvicinarsi maggiormente sembra essere il Cagliari, che vuole alzare l’asticella per la prossima stagione con il direttore sportivo Angelozzi che sta già lavorando per portarlo in Sardegna, anche se al momento ci sono delle distanze.

Oltre alle richieste per l’ingaggio, leggermente fuori portata dalle disponibilità del club sardo, c’è anche il problema della formula. Il Cagliari vorrebbe infatti accaparrarselo tramite un prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli preferirebbe un obbligo. La trattativa è ancora aperta e a più di un mese dall’inizio del campionato, tutto può ancora succedere.