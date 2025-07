Romano: “Questa è la situazione del Calciomercato del Napoli, tra Osimhen, attaccanti e portieri”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha parlato della situazione attuale del Napoli durante questo calciomercato, partendo dalla situazione Osimhen. Ecco le sue parole: “Ci sono stati contatti oggi a pranzo tra il Galatasaray e il Napoli, l’operazione non è mai saltata. Oggi il Galatasaray ha cambiato un pò la struttura della sua offerta: invece dei 75 milioni di euro più il discorso legato ai pagamenti in 5 anni, il Galatasaray propone di pagare 70 milioni di euro ma con le garanzie bancarie a far parte di questo pacchetto“. Romano ha poi parlato di Lucca e Darwin Núñez, ecco quanto riportato: “Sappiamo delle questioni legate a Lorenzo Lucca, con il Napoli che mantiene contatti anche in queste ore con gli agenti del giocatore, oltre al patto tra Presidenti per quanto riguarda l’attaccante dell’Udinese. Quindi il Napoli sta lavorando su Lorenzo Lucca, con il discorso di Darwin Núñez che dipende sempre dalle richieste molto alte del Liverpool“. Infine, Romano ha parlato anche della situazione riguardo il secondo portiere del Napoli: “Il Napoli sta continuando a lavorare sul portiere, mi risulta che Antonio Conte voglia aggiungere un portiere comunque importante, un portiere competitivo che possa giocarsela con Alex Meret. Chiaramente c’è massimo rispetto, massima fiducia nei confronti di Meret, il portiere di questo Scudetto per il Napoli, un portiere che lo scorso anno ha fatto molto bene, ma continuo a pensare che il Napoli voglia raggiungere un portiere importante. Sappiamo che nelle settimane scorse ha lavorato su Milinkovic-Savic che resta sul mercato con una clausola rescissoria, quindi vedremo la vicenda Milinkovic, vedremo se sarà un altro nome, ma il Napoli sta continuando a lavorare per dare ad Antonio Conte un portiere importante. Certo c’è l’attaccante che è una priorità, c’è l’esterno, Noa Lang, Beukema, insomma tutte le cose che conosciamo, ma non dimentichiamoci anche del discorso legato al portiere, perchè il Napoli dietro le quinte continua a lavorarci“.