Di Marzio: “Asta Napoli-Atalanta per Lucca! La situazione”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli vuole chiudere per Lucca superando la concorrenza dell’Atalanta. Ecco cosa scrive:

“Intrigo Napoli–Atalanta per Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese è promesso sposo dei campioni d’Italia, ma anche i bergamaschi lo seguono per sostituire Retegui. Manna vuole evitare il sorpasso da parte dei nerazzurri, e per questo motivo sta cercando di definire con i friulani l’intesa sui bonus. In questo senso, anche oggi ci sono stati dei contatti positivi sia con il calciatore che con i bianconeri. L’obiettivo dunque ora è quello di raggiungere un accordo totale, in modo da evitare che l’Atalanta possa fiondarsi su di lui ed effettuare un sorpasso”.