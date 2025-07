Romano sui social – ” La delegazione del Gala è pronta a parlare di nuovo con il Napoli per Osimhen “

Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato, ha svelato delle importantissime novità in merito alla trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen, che sembra essere sempre più vicino al trasferimento al club turco. Di seguito un estratto dell’articolo:

“La delegazione del Galatasaray, con George Gardi e il vicepresidente Abdullah Kavukcu, è pronta a confrontarsi nuovamente con il Napoli oggi con colloqui diretti in Italia. Come rivelato, le condizioni di pagamento dovranno essere concordate come passaggio finale per completare l’accordo per il ritorno di Victor Osimhen”.