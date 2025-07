Romano: “Il Napoli chiede al Galatasaray garanzie per Osimhen: la situazione”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato sul suo canale Youtube della trattativa di mercato tra Napoli e Galatasaray per Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ore importanti per il Galatasaray, qualsiasi momento può essere cruciale in questa operazione che riguarda Victor Osimhen. Vi abbiamo raccontato in esclusiva che il Galatasaray, ieri sera, ha dato l’ok a pagare 75 milioni di euro, ma vuol farlo in 5 anni. Il Napoli ha chiesto delle garanzie bancarie su questa operazione. Le garanzie bancarie hanno un costo, quindi non è soltanto una questione di mandarsi una email o scambiarsi dei documenti. Ecco perché il Galatasaray adesso deve presentarsi con tutte le garanzie del caso per chiudere l’operazione Osimhen con il Napoli. Questo è un passaggio chiaramente fondamentale, anche perché da quanto mi risulta Osimhen non ha nessuna intenzione di ripartire con il Napoli, di tornare ad allenarsi con Antonio Conte. Quindi Osimhen vuole andar via. L’idea di reintegrarlo, che era circolata nei giorni scorsi, non è mai stata assolutamente neanche lontanamente una possibilità. Quindi si continua a lavorare per chiudere questa operazione con il Galatasaray, come detto, aspettando queste garanzie bancarie e l’accordo sui termini di pagamento per poi chiudere questa operazione.

È chiaro che se Osimhen dovesse andare a Galatasaray, come vi ho spiegato già la settimana scorsa, il budget del Gala per altri investimenti come quello su Calhanoglu, andrebbe ridotto notevolmente. Quindi se si chiude l’operazione Osimhen, eventualmente per Calhanoglu il budget dei turchi diventerebbe molto diverso. Ecco perché l’Inter non vuole accettare offerte al ribasso. In Turchia si è parlato di offerte vicine ai 10 milioni, qualcosa del genere. L’Inter queste cifre per Calhanoglu non le accetta, parte dai 30 milioni di euro. Questa è la valutazione del club per il centrocampista turco, altrimenti se non dovesse il Galatasaray arrivare con un’offerta del genere, l’Inter è pronta a tenere Calhanoglu con sé e a provare a chiarire la questione internamente. Certamente l’Inter non aspetta il Galatasaray in eterno, non è un’operazione che l’Inter porta a fine mercato. Quindi questa è l’intenzione del club, ad oggi diciamo che l’impatto dell’affare Osimhen su Calhanoglu a livello di costi sarà molto importante, aspettando di capire quando e come il Galatasaray chiuderà. Può essere in qualsiasi momento, perché come detto c’è l’accordo col giocatore, contratto fino al 2028, più opzione per un altro anno. C’è l’accordo col Napoli sulla cifra, ma manca quello sui termini di pagamento e garanzie bancarie. Quindi appena arriverà questo passaggio, come dicevo, può essere stasera, domani, qualunque momento, dipende dal Galatasaray, ma manca questo passaggio per poter poi chiudere”.