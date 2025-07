Repubblica – ” Ecco come il Napoli andrà a reinvestire i soldi ricavati dalla cessione di Osimhen “

Ndoye e uno tra Nunez e Lucca. Esordisce così l’edizione odierna de la Repubblica, in merito alla strategia di mercato che il Napoli adotterà dopo aver finalizzato la cessione di Osimhen al Galatasaray per 75 milioni di euro. Il club azzurro sogna di portarsi a casa l’attaccante del Liverpool, che ha una valutazione intorno ai 60 milioni di euro. L’alternativa è Lorenzo Lucca, più “economico”, anche se la valutazione dell’Udinese per lui è molto alta: 40 milioni di euro per la punta italiana. Lo stesso fa il Bologna, che valuta Dan Ndoye 45 milioni. Da vedere nei prossimi giorni quale colpo affonderà il club azzurro.