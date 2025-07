La Repubblica – ” Manna spinge per chiudere tre colpi prima del ritiro per Dimaro “

Tre colpi entro Dimaro. Questo viene citato nell’edizione odierna de la Repubblica, che ha svelato l’intenzione della società: fornire ad Antonio Conte altri giocatori sin da subito, per preparare al meglio la prima fase del ritiro. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Napoli sta infatti stringendo i tempi per ufficializzare l’arrivo di altri tre rinforzi: Noa Lang, Sam Beukema e Juanlu Sanchez. I due giocatori olandesi e il terzino spagnolo potrebbero essere tesserati prima del raduno e della partenza per il ritiro estivo di Dimaro- Folgarida, prevista per il 17 luglio. Del nuovo gruppo a disposizione di Antonio Conte faranno inoltre certamente parte Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, con i tifosi che sono già in spasmodica attesa di accogliere in maglia azzurra il fuoriclasse belga.”