La Repubblica – ” Beukema non sarà presente al ritiro con il Bologna, ormai è quasi fatta con il Napoli “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato delle novità in merito alla trattativa che il Napoli sta portando avanti ad oltranza per Sam Beukema, difensore del Bologna che sembra essere promesso sposo del club azzurro. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Ok, il prezzo è giusto. O almeno il massimo che il Bologna riuscirà a trarre da una vicenda il cui finale è segnato da quando si è capito che Sam Beukema la sua scelta l’aveva fatta. L’olandese andrà al Napoli per 30 milioni di parte fissa e 2 di bonus, i criteri per il raggiungimento dei quali tra traguardi personali e di squadra è l’ultimo tema di confronto prima di firme e ufficialità. L’accordo sul contratto tra l’olandese e il Napoli era fatto da tempo, 3 milioni fino al 2030. Al raduno del weekend — sabato cena di squadra a Casteldebole, domenica pomeriggio primo allenamento — Beukema non ci sarà, atteso invece Ndoye sul quale la trattativa col Napoli è in stallo, causa differenza tra domanda e offerta e partenopei che devono far uscire Osimhen prima di metter ancora mano al portafogli.”